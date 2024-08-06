وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الى “تصفية سريعة” للسنوار إثر تعيينه زعيما جديدا لحماس

تل أبيب: دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء الى “تصفية سريعة” ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لاسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران الاسبوع الفائت.

وكتب كاتس على منصة اكس أن “تعيين (..) يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لاسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة”.

(وكالات)