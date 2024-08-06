سياسة | دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الى “تصفية سريعة” للسنوار إثر تعيينه زعيما جديدا لحماس

6 - أغسطس - 2024

حجم الخط
5

تل أبيب: دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء الى “تصفية سريعة” ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لاسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران الاسبوع الفائت.

وكتب كاتس على منصة اكس أن “تعيين (..) يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لاسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 10:15 م

    ههه جبناء على طريقة رعاة البقر الأمريكان الصهاينة الملاعنة يعتقدون أن التصفية منجاة لسقوط عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة في حفرة فلسطين كلا ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق إن هزيمتكم مكتوبة منذ آلاف السنين يا معشر الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👿👹🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 10:16 م

    غطرسة جوفاء تستأسدون بالحمار الأمريكي يا انريكي الذي سيكسر على يد روسيا أو الصين يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👿🚀

    رد
  3. يقول رمضان الجزائري:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 10:28 م

    إن شاء الله سيمحى الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم القاتل من الوجود عاجلا غير آجل.

    رد
  4. يقول أبو عادل:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 11:36 م

    أغبى من الاسرائيليين لن تجد في عالم الحرب والسياسة، لو كان نتنياهو ذكيا لقضى على النظام في سوريا وبذلك سيشغل حزب الله في تأمين خط امداده من ايران في خضام الحرب على السلطة بعد سقوط نظام الأسد ؛ وللحديث بقية يافاشلين يامجرمين ياقتلة تدفعون اثمان التواطئ على دماء السوريين والتآمر على ثورتهم أنتم وحزب الله بذات المسار .

    رد
  5. يقول saladin:
    أغسطس 7, 2024 الساعة 1:21 ص

    يعني لم تقدروا فيما مضى على أطفال الحجارة ..فكيف برجال المقاومة البواسل..كما أن هذه المنظمة التي نعتها بالحقيرة،هي إن شاء الله” نهايتكم” من الوجود…. أليس الصبح بقريب؟؟

    (وكالات)

    رد

أخبار ذات صلة

إيران 2024.. أحداث مأساوية ومواجهات إقليمية وخسارة نفوذ
1 - يناير - 2025
إيران تندد باعتراف إسرائيل “الوقح” بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية في طهران
25 - ديسمبر - 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف لأول مرة بمسؤولية تل أبيب عن اغتيال إسماعيل هنية
23 - ديسمبر - 2024
دعوات في إيران إلى حيازة قنبلة ذرية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
11 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية