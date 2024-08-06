وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الى “تصفية سريعة” للسنوار إثر تعيينه زعيما جديدا لحماس

تل أبيب: دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء الى “تصفية سريعة” ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لاسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران الاسبوع الفائت.
وكتب كاتس على منصة اكس أن “تعيين (..) يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لاسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة”.
(وكالات)
ههه جبناء على طريقة رعاة البقر الأمريكان الصهاينة الملاعنة يعتقدون أن التصفية منجاة لسقوط عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة في حفرة فلسطين كلا ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق إن هزيمتكم مكتوبة منذ آلاف السنين يا معشر الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👿👹🚀
غطرسة جوفاء تستأسدون بالحمار الأمريكي يا انريكي الذي سيكسر على يد روسيا أو الصين يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👿🚀
إن شاء الله سيمحى الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم القاتل من الوجود عاجلا غير آجل.
أغبى من الاسرائيليين لن تجد في عالم الحرب والسياسة، لو كان نتنياهو ذكيا لقضى على النظام في سوريا وبذلك سيشغل حزب الله في تأمين خط امداده من ايران في خضام الحرب على السلطة بعد سقوط نظام الأسد ؛ وللحديث بقية يافاشلين يامجرمين ياقتلة تدفعون اثمان التواطئ على دماء السوريين والتآمر على ثورتهم أنتم وحزب الله بذات المسار .
يعني لم تقدروا فيما مضى على أطفال الحجارة ..فكيف برجال المقاومة البواسل..كما أن هذه المنظمة التي نعتها بالحقيرة،هي إن شاء الله” نهايتكم” من الوجود…. أليس الصبح بقريب؟؟
(وكالات)