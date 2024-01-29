وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب باستقالة المفوض العام للأونروا

القدس: قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه ألغى اجتماعات مع فيليب لازاريني المفوض العام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعاه إلى الاستقالة عقب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا اشتركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وأضاف كاتس “ألغيت للتو اجتماعات لمفوض أونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل”.
وتابع “شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر.. ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا”.
(رويترز)
انا اتضامن مع السيد فيليب ضد المكر و الافتراء الصهيوني العنصري الارهابي ضد أناس أبرياء يخاطرون بحياتهم من اجل جياع غزه المنكوبه بسبب الاباده الجماعيه الصهيونيه الامريكيه الألمانيه البريطانيه. السؤال لماذا ظهرت هذه الزوبعه و الخبث و المكر يوم اعلان محكمة ضد الاباده قراراتها؟ يمكرون و الله خير الماكرين
وقاحة الصهاينة لم يعرف التاريخ مثلها ……!