سياسة | دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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القدس المحتلة: قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته، التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس، أن الوزير قال لسفير البرازيل “لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع”.

وتتهم إسرائيل لولا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود، واستدعى كاتس السفير البرازيلي للتنديد بالتعليقات.

(رويترز)

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  1. يقول جوبا فلسطين:
    فبراير 19, 2024 الساعة 11:29 ص

    من حق كل إنسان كره وحب من يريد ومن حق اي إنسان ان يكره ويحب ديناً بعينه اليس هذه الحرية الشخصية التي صرعتك رؤوسنا بها ؟؟
    لماذا يحق للصهاينة ما لا يحق لغيرهم ؟؟
    الصهاينة النجسين سيبقون يلعبون دور الضحية والمهمشين وهم اكبر المجرمين والارهابيين في العالم كله .
    العالم الذي نعيش به منافق . ولن يصبح عادل إلا بالتخلص منهم .

    رد

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