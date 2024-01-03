سياسة | دولي | إيران

وزير الخارجية الإيراني: اغتيال العاروري “إنذار خطير” لدول المنطقة 

3 - يناير - 2024

الشهيد صالح العاروري

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إسطنبول: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن عملية اغتيال نائب ‏رئيس المكتب ‏السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، “تشكل تهديدا حقيقيا للسلام، وإنذارا خطيرا لأمن دول المنطقة”.
وأضاف في منشور على منصة “إكس” أن “الأنشطة الشريرة التي تقوم بها إسرائيل في دول أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن وإنذارا خطيرا لأمن دول المنطقة”.
ورأى عبد اللهيان أن عملية اغتيال العاروري “تثبت أن النظام الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه بعد أسابيع من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة”.
وتابع: “أعزي السيد الشيخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعضاء هذه الحركة التحررية والشعب الفلسطيني البطل”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 7:44 ص

    صحيح جدا جدا رسالة بيبي القذر هي أن دويلة العنكبوت التي بأذرع الأخطبوط قادرة على أن تضرب في أي بلد عربي محيط بفلسطين المحتلة، للأسف الشديد حقيقة مرة مرة 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 9:02 ص

    وخاصة مصر 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀

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