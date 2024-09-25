وزير الخارجية الإيراني: الشرق الأوسط “على شفير كارثة شاملة”

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء من أنّ الشرق الأوسط يقف اليوم “على شفير كارثة شاملة“، مؤكّدا أن الجمهورية الإسلامية ستدعم لبنان “بكل الوسائل” إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله.

وقال عراقجي في الأمم المتحدة إنّ “المنطقة على شفير كارثة شاملة. إذا لم يتمّ وضع حد لهذه الكارثة فإنّ العالم سيواجه عواقب كارثية”، مضيفا أنّ بلاده “ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل”.

وما هي إلا دقائق حتى ردّ عليه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مشيرا إلى أنّ إسرائيل التي تشن غارات غير مسبوقة ضدّ الحزب المدعوم من طهران تفضّل حلا دبلوماسيا يتيح عودة سكان مناطقها الشمالية إلى ديارهم.

وقال دانون “إذا تمكنّا من تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية، فسيكون ذلك أفضل لإسرائيل، وسيكون أفضل للبنان”.

لكنّه لفت إلى أنه في حال فشلت الدبلوماسية “فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، وفقا للقانون الدولي”.

(أ ف ب)