سياسة | دولي | إيران

وزير الخارجية الإيراني: الضربات الأمريكية “شنيعة” ونحتفظ بكل الخيارات للرد

22 - يونيو - 2025

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طهران: اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، أن الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية “شنيعة”، محذرا من أنه ستكون لها “تداعيات دائمة”، وبأن إيران “تحتفظ بكل الخيارات” للدفاع عن سيادتها.

وكتب عراقجي على منصة إكس: “ارتكبت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاهدة حظر الانتشار النووي، عبر مهاجمة المنشآت السلمية النووية” للجمهورية الإسلامية.

وأضاف: “أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها تداعيات دائمة”.

ودعا عراقجي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأن تكون في “حالة تأهب إزاء هذا السلوك بالغ الخطورة وغير القانوني والذي يشكل جريمة”.

كما شدد على أن طهران “تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها، وذلك استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن حق الدفاع المشروع”.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم “ناجح للغاية” استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن الطائرات الأمريكية “أسقطت حمولة كاملة من القنابل” على تلك المواقع، قبل أن تغادر المجال الجوي الإيراني بسلام.

(وكالات)

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  1. يقول سالم علي:
    يونيو 22, 2025 الساعة 7:25 ص

    افضل رد هو استمرار الحرب مع اسرائيل حتى لو كل يوم صاروخ واحد يتغير مكانه كل يوم

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  2. يقول مليك:
    يونيو 22, 2025 الساعة 8:05 ص

    على الأقل يكون الرد على الصهاينة و ضرب البوارج الامريكية

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  3. يقول مراقب صريح صريخ:
    يونيو 22, 2025 الساعة 10:04 ص

    بكل ألم وبكل اسى ماذا حل بإيران ؟ ماذا بقي لديهم من قدرات للرد المناسب ؟ للأسف الشديد ايران وتكرر ما وقع به صدام من عناد في رفض الانسحاب من الكويت

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