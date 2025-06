وزير الخارجية الإيراني: الضربات الأمريكية “شنيعة” ونحتفظ بكل الخيارات للرد

طهران: اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، أن الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية “شنيعة”، محذرا من أنه ستكون لها “تداعيات دائمة”، وبأن إيران “تحتفظ بكل الخيارات” للدفاع عن سيادتها.

وكتب عراقجي على منصة إكس: “ارتكبت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاهدة حظر الانتشار النووي، عبر مهاجمة المنشآت السلمية النووية” للجمهورية الإسلامية.

وأضاف: “أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها تداعيات دائمة”.

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran’s peaceful nuclear installations.

The events this morning are outrageous and will have everlasting…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025