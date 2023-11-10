وزير الخارجية الإيراني: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه- (تغريدة)

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه نظرا لتزايد حدة العدوان، الذي يشنه الكيان الصهيوني على غزة.
وكتب عبد اللهيان في تغريدة على موقع إكس أن ” وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة”.
وأضاف الوزير الإيراني أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من شهر أظهرت “الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني للكيان الصهيوني بشكل واضح في إبادة النساء والأطفال في غزة”.
"إن وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة. والفائدة الوحيدة لنتنياهو هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي المزيف أكثر اهتزازا وأظهر الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني للكيان الصهيوني بشكل واضح ومن دون رتوش في إبادة النساء والأطفال في غزة، ولا شك أن المستقبل لفلسطين". https://t.co/iAQgxg4iCU
— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) November 9, 2023