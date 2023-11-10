سياسة | دولي | إيران

وزير الخارجية الإيراني: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه- (تغريدة)

منذ 7 دقائق

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طهران: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،  الخميس، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه نظرا لتزايد حدة العدوان، الذي يشنه الكيان الصهيوني على غزة.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة على موقع إكس أن ” وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة”.

وأضاف الوزير الإيراني أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من شهر أظهرت “الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني للكيان الصهيوني بشكل واضح في إبادة النساء والأطفال في غزة”.

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