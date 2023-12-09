وزير الخارجية الإيراني: حل أزمة غزة هو إجراء استفتاء بين السكان الأصليين في فلسطين

طهران: ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمير عبد اللهيان أشار خلال الاتصال إلى استمرار قتل المدنيين والنساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بهذه القضية المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي معرض إدانته للإبادة الجماعية في غزة، وجذور الأزمة، قال أمير عبد اللهيان إن الحل السياسي هو “إجراء استفتاء للأمم المتحدة بين السكان الأصليين في فلسطين، بما في ذلك المسيحيون والمسلمون واليهود”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الثقافية والتاريخية بين بلاده وألمانيا، وقال إن “الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة ضروريان للحفاظ على العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد وفي هذا الإطار، ترحب إيران بتوسيع العلاقات بين طهران وبرلين”.

وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا، في ما يتعلق بالتطورات في فلسطين، ضرورة عدم توسيع نطاق الأزمة، وقالت إن حل أزمة غزة لا يمكن إلا في ظل الحلول السياسية.

وقالت: “تريد ألمانيا مساعدة إيران لخفض التوترات في المنطقة”.

وناقش الطرفان في هذا الاتصال بعض القضايا القنصلية، مشددين على أهمية الحفاظ على قناة الحوار بما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

(د ب ا)