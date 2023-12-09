سياسة | عربي | فلسطين

وزير الخارجية الإيراني: حل أزمة غزة هو إجراء استفتاء بين السكان الأصليين في فلسطين

9 - ديسمبر - 2023

إيرانية ترتدي علم فلسطين تنظر إلى تمثال الحرية الأمريكي المشوه

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طهران: ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك آخر التطورات في فلسطين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمير عبد اللهيان أشار خلال الاتصال إلى استمرار قتل المدنيين والنساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بهذه القضية المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي معرض إدانته للإبادة الجماعية في غزة، وجذور الأزمة، قال أمير عبد اللهيان إن الحل السياسي هو “إجراء استفتاء للأمم المتحدة بين السكان الأصليين في فلسطين، بما في ذلك المسيحيون والمسلمون واليهود”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الثقافية والتاريخية بين بلاده وألمانيا، وقال إن “الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة ضروريان للحفاظ على العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد وفي هذا الإطار، ترحب إيران بتوسيع العلاقات بين طهران وبرلين”.

وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا، في ما يتعلق بالتطورات في فلسطين، ضرورة عدم توسيع نطاق الأزمة، وقالت إن حل أزمة غزة لا يمكن إلا في ظل الحلول السياسية.

وقالت: “تريد ألمانيا مساعدة إيران لخفض التوترات في المنطقة”.

وناقش الطرفان في هذا الاتصال بعض القضايا القنصلية، مشددين على أهمية الحفاظ على قناة الحوار بما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

(د ب ا)

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  1. يقول عمران:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:11 ص

    شكراً ايران، من الغرب و امريكا على توريطها حماس و الانسحاب التكتيكي من الطوفان.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:10 ص

      أحرار طوفان الأقصى المبارك لم يحركهم إلا تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، نقطة إلى السطر 🇵🇸😕✌️🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:25 ص

    هه بل يجب طرد المحتل اللعين طردا أبديا عن أرض فلسطين التي سرقوها العام 1948 بدعم صليبي صهيوني عنصري بغيض مقيت متغطرس يكيل بمكيالين حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸😫😫

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  3. يقول عربي سوري:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:34 ص

    هذه التصريحات الخلبية لا تختلف عن صواريخ حسن تابع الملالي والحشد الشيعي الولائي في العراق وفي سورية فهي فقط لذر الرماد في العيون
    اللهم انصر اخواننا المسلمين السنة في غزة وفي سورية والعراق واليمن ضد الهجمة الصهيوصليبية والحلف الشيعي الفارسي

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  4. يقول كنعان المقدسي:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:36 ص

    بتقديري، هذا الاقتراح الإيراني إنما هو محاولة لإيجاد موطئ قدم لها في المسألة الفلسطينية الساخنة اليوم بعد أن وجدت إيران نفسها خارج دائرة الصراع، بالرغم من جملة الاتهامات الغربية لها بالضلوع في التدريب لرجال المقاومة الصناديد واعدادهم وتزويدهم بالمعدات والذخائر…. الخ.
    هذه الدعوة رغم أهميتها الا انها لاتحمل صدقية من الطرف الإيراني.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:12 ص

      كا من داع لهكذا استفتاء ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق و الأرض فلسطين هي للفلسطنيين منذ ملايين السنين يا أبو العينين 🇵🇸😕✌️🔥🔥🔥🔥🔥

  5. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:58 ص

    من الناحية النظرية يمكن القول أن الموقفين الألماني والإيراني على على طرفين متناقضين من الحرب في غزة، لكن عمليًا كلاهما يبحث عن مصلحته وهما متفقان على أن مصالحهما معًا متوافقة وبكل توافق! وللأسف لن تتوقف بذلك حرب الإبادة على غزة بل أن هذا كله في النهاية على حساب الدول العربية والشعوب العربية والفلسطينيين وأهل غزة.

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  6. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:06 ص

    دليل على ما قلناه سابقا..
    .
    إيران لا تريد خلا .. لأن هذا يخدمها…
    .
    بهذا الاقتراح إيران تخون جميع العرب. .. لأنهم
    اعترفوا بحدود 67.. بمن فيهم الفلسطينيين..
    .
    للاسف هذا الخطاب يجد من يهتز له عند العرب..

    رد
  7. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:21 ص

    هذه طريقة مغلفة لاطروحة محو إسرائيل…
    .
    لكن العرب ينادون بحل الدولتين بمن فيهم حماس
    بعد أن تخلت عنها. إيران…
    .
    إيران تريد محو إسرائيل… لكن ليس بيدها .. بل
    تريد ان يقوم بهذا العمل العرب… لتتسلل
    وتحتل عواصم عربية اخرى… عن طريق من
    سيتبنى اطروحتها.. كادرعها… فهم كلهم يريدون محو إسرائيل…
    .
    كثر الحديث عن حل الدولتين.. وربما إيران ترى
    أن الأمر سيهمشها أكثر… وتفقد أصول مشاريعها في بلاد العرب…
    .
    فها هي تضرب على الطاولة…

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  8. يقول Ali:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:33 ص

    المقترح الإيراني هذا يعكس احتفال إيران بما يقع في غزة و الانبطاح لألمانيا التي تساعدها على تنمية اقتصادها. بعد ان أشعلت الطوفان و التدمير، ها هي اليوم تقترح الحلول. اكبر حليف لإسرائيل في تدمير كل ما هو عربي هو الملالي الإيراني.

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