وزير الخارجية الإيراني: ردنا على إسرائيل سيكون دقيقا ومحسوبا ولا مفر منه- (تغريدة)

طهران: صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن ردهم على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران “سيكون دقيقا ومحسوبا ولا مفر منه”.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس حول الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وعطفا على دعوة تاجاني لإيران بضبط النفس تجاه إسرائيل، قال عراقجي، إنّ “الردّ الإيراني على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي في طهران سيكون دقيقا ومحسوبا ولا مفر منه”.

وأضاف: “نحن لسنا خائفين من زيادة التصعيد إقليميا، إلا أننا على عكس إسرائيل، لا نسعى لذلك”.

Pleased to receive congratulatory call from Italian FM @Antonio_Tajani. Lengthy discussion focused on region.

Iran reaction to Israeli terrorist attack in Tehran is definitive, and will be measured & well calculated. We do not fear escalation, yet do not seek it—unlike Israel.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 25, 2024