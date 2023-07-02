وزير الخارجية الإيراني: طهران لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن طهران علقت تعيين سفيرها الجديد لدى السويد، بعد حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال أمير عبد اللهيان إنه رغم استكمال جميع الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد، لن يتولى السفير مهام منصبه في ستوكهولم.

واستدعت طهران، الأربعاء الماضي، القائم بالأعمال السويدي للتعبير عن غضبها إزاء الواقعة التى حدثت في ستوكهولم عندما أحرق رجلان نسخة من القرآن خارج مسجد في منطقة سودرمالم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.

وقالت السلطات العراقية إن أحد الرجلين هو مواطن عراقي وطلبت من السويد تسليمه لمحاكمته في العراق حيث يعتبر حرق القرآن جريمة.

وكان حرق نسخة من القرآن الكريم هو أول واقعة من نوعها تحدث في ستوكهولم منذ بضعة أشهر.

(د ب أ)