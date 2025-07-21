سياسة | دولي | إيران

وزير الخارجية الإيراني: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

منذ 39 دقيقة

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واشنطن: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرّضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.

وأضاف عراقجي لشبكة فوكس نيوز “لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية”.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية كانت جسيمة، ويجري تقييمها بشكل موسع.

وقال “لقد تضررت منشآتنا بشدة، وتجري منظمة الطاقة الذرية تقييما لحجم الضرر. لكن على حدّ علمي، تضررت بشدة.”

وأجرت طهران وواشنطن، قبل الحرب، خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن الحدّ المسموح به لإيران في تخصيب اليورانيوم.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن إيران كانت على وشك التخصيب إلى مستويات تسمح لها بإنتاج سلاح نووي على وجه السرعة، بينما تقول طهران إن برنامجها للتخصيب مخصص للأغراض المدنية فقط.

(رويترز)

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