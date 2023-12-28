وزير الخارجية الإيراني: واشنطن أبدت عدم رغبتها في توسع الحرب بغزة

إسطنبول: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى بلاده مفادها أنهم “لا يريدون أن تتوسع الحرب في غزة، وعلى وكلاء إيران في المنطقة ألا يقوموا بأي إجراء”.

جاء ذلك في كلمة بمدينة قم، الخميس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، تطرق خلالها إلى الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال: “منذ بداية الحرب، ظلت الولايات المتحدة تبعث لنا رسالة مفادها “نحن لا نسعى إلى توسيع الحرب”، و”انصحوا وكلاءكم في المنطقة بعدم اتخاذ أي إجراء ضدنا”.

وأوضح عبد اللهيان أن طهران أبلغت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب.

واتهم عبد اللهيان واشنطن بالكذب، قائلا: “إذا كنتم لا تسعون إلى توسيع الحرب، فلماذا تخصصون قواعدكم ليلًا نهارًا لنقل الذخيرة من أجل منطقة محدودة مثل غزة؟”.

(الأناضول)