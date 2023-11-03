سياسة | دولي

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع هنية تطورات فلسطين

منذ 35 دقيقة

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بيروت: بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، آخر التطورات في فلسطين.

وقال عبد اللهيان، في تدوينة على منصة “اكس” إنه أجرى مباحثات هاتفية مع هنية.

وأوضح أنه بحث مع هنية “أخر التطورات في غزة والضفة الغربية في فلسطين”.

وكان عبد اللهيان وهنية التقيا مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 136 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)

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