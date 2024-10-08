وزير الخارجية الإيراني يهدد إسرائيل ويبدأ جولة تشمل السعودية ودولا بالمنطقة

دبي: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إسرائيل من شن أي هجوم على بلاده، وقال إن أي ضربة تستهدف البنية التحتية الإيرانية سيتبعها رد أقوى.

في الأثناء، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بأن عراقجي سيزور السعودية ودولا أخرى في المنطقة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لمناقشة القضايا الإقليمية والعمل على وقف “الجرائم” الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن دول الخليج تسعى إلى طمأنة إيران بأنها ستقف على الحياد في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وشنت إيران هجوما بوابل من الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي. وتعهدت إسرائيل بالرد.

وقال عراقجي في كلمة نقلها التلفزيون: “ننصح الكيان الصهيوني بعدم اختبار عزم الجمهورية الإسلامية. إذا وقع أي هجوم على بلدنا، فسيكون ردنا أقوى”.

وأضاف: “يعلم أعداؤنا الأهداف التي في متناول أيدينا داخل الكيان الصهيوني”.

وذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن وزير النفط وصل إلى جزيرة خرج حيث يوجد أكبر مرفأ لتصدير النفط في البلاد، وأجرى محادثات مع قائد في البحرية يوم الأحد، وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تهاجم منشآت للطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد.

(وكالات)