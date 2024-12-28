وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى الصين

طهران: بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، للتشاور مع المسؤولين حول “تحديات العام المقبل”.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء الجمعة، بأن عراقجي، وصل إلى العاصمة بكين.

وقال عراقجي، في تصريحات للصحافيين عقب وصوله، إن “البرنامج النووي ومساعي رفع الحظر عن إيران، ستواجه وضعا جديدا في العام الجديد”.

وشدد على ضرورة “المشاورات مع الصين في هذا الصدد”، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين طهران وبكين “كانت ولا تزال جيدة”.

وأكد عراقجي أن “من الطبيعي أن نواصل أفكارنا المشتركة حول مختلف القضايا”، وفق “إرنا”.

وأوضح أن “هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب”.

وهذه الزيارة الأولى لعراقجي، إلى الصين منذ توليه منصب وزير الخارجية، بحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة، التي لم يتم تحديد مدّتها، تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين حول العلاقات الثنائية، وتطبيق برنامج التعاون الشامل بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

(الأناضول)