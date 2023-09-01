وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع فصيلين فلسطينيين في بيروت

بيروت/طهران: أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع فصيلين فلسطينيين وأكد تمسك بلاده بدعم القضية والمقاومة الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة الميادين اللبنانية يوم الخميس.

وقال عبد اللهيان بعد اجتماع مغلق مع مسؤولين من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، عقد في العاصمة اللبنانية بيروت: “الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية وستواصل دعم المقاومة بقوة”.

بدورهم، تعهد المسؤولون الفلسطينيون بمواصلة مقاومتهم و”عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس أجرى أمير عبد اللهيان محادثات في دمشق مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

(د ب أ)