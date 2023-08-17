سياسة | دولي | إيران

 وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية اليوم

منذ ساعة واحدة

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دبي: قال التلفزيون الرسمي الإيرانين إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد التقى في يونيو/ حزيران بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس/ آذار.

وتوصلت السعودية وإيران في مارس/ آذار لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الخصومة التي عرضت استقرار منطقة الخليج للخطر بالإضافة إلى اليمن وسوريا ولبنان.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

(رويترز)

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