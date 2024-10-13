وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد اليوم لبحث تداعيات الأحداث في المنطقة

بغداد: يبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد زيارة إلى بغداد لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية لصحيفة الصباح الرسمية الصادرة اليوم إن “وزير الخارجية الايراني سيزور بغداد اليوم لإطلاع الحكومة العراقية على آخر تفاصيل المباحثات التي أجرتها إيران إقليميا ودوليا خلال الأسبوعين الماضيين ومسار الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة”.

وذكر أن الوزير الضيف سيستمع من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى “جهود العراق واتصالاته بشأن الأزمة وأن الحكومة العراقية لن تتخلى عن أداء مسؤوليتها الخارجية .. حيث يؤمن العراق بالسلام والعدل والحقوق المتكافئة للشعوب ويرفض منطق العدوان والحرب”.

ومن المنتظر أن يجري وزير الخارجية الإيراني مشاورات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من الشخصيات العراقية لبحث تداعيات الحرب في غزة ولبنان والتهديدات الإسرائيلية بضرب إيران وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة.

“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير

وفي السياق ذكرت “المقاومة الإسلامية في العراق ” أنها قصفت فجر اليوم الأحد هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه “استمرارا بنهج المقاومة في مقاومة الإحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

(د ب أ)