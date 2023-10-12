وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان في إطار جولة بالمنطقة

بيروت/طهران: أعلن سفير إيران في لبنان مجتبى أماني أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سوف يزور بيروت، في إطار جولة بالمنطقة، تبدأ اليوم الخميس، في ظل الأحداث التي تدور في فلسطين.

وقال السفير أماني، في تصريح عبر منصة “أكس”: “في ظلّ الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة لوزير الخارجية الإيرانيّة حسين أمير عبد اللهيان في المنطقة، وتشمل لبنان”.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية ذكرت أن وزير الخارجية الإيراني سيقوم بزيارة بغداد، في وقت لاحق اليوم ، لمقابلة مسؤولين عراقيين.

وسوف تركز الجولة على التطورات الأخيرة في فلسطين، وعلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

( د ب أ )