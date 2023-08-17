سياسة | دولي

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الرياض

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

 طهران: وَصَلَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الرياض، بعد ظهر اليوم الخميس، في زيارة رسمية للسعودية تدوم يوماً واحداً، تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

واستقبله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي .

وكانت إيران والمملكة العربية السعودية قد أعلنتا، في آذار/مارس الماضي، عن نيتهما استئناف العلاقات الدبلوماسية ضمن تقارب تم بوساطة صينية.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار إيران، في حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت هذه تعد أول زيارة يقوم بها مسؤول سعودي بارز لإيران منذ أعوام.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دعوة لوزير خارجية الكويت لزيارة إيران في خضم خلاف حول حقل للغاز
4 - أغسطس - 2023
العراق يقترح وساطته في حرب اليمن
23 - يوليو - 2023
طهران والرياض.. حذر ينتظر انفراجاً إقليمياً أم بحث عن الوهم؟
21 - يونيو - 2023
واشنطن بوست: إعلان السعودية خفض معدلات النفط مرتبط بجهود تأكيد حضورها العالمي والإقليمي
6 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية