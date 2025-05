وزير الخارجية الإيراني يقوم بزيارة نادرة إلى كابول

كابول: وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى كابول، في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول إيراني إلى أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وتتشارك إيران وأفغانستان المتجاورتان حدوداً طويلة تمتدّ على أكثر من 900 كيلومتر، الحركة عبرها غير مضبوطة تمثّل تحدّياً أمنياً لطهران.

غير أن إيران، التي أبقت سفارتها مفتوحة في كابول خلال تغيّر النظام في آب/أغسطس 2021 في أفغانستان، لا تعترف بحكومة طالبان.

وكان مسؤولون أفغان في استقبال عراقجي لدى وصوله إلى مطار كابول، بحسب المشاهد التي بثّها التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الوزير مصحوب بـ”وفد اقتصادي”.

والتقى عراقجي بنظيره الأفغاني أمير خان متقي، على أن يجتمع بنائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد الغني برادر المكلّف بالشؤون الاقتصادية والذي شارك في تأسيس حركة طالبان مع الملا عمر.

