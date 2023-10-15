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وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر ويحذر من “خروج الأوضاع عن السيطرة”

منذ ساعتين

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الدوحة: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها عبداللهيان السبت، حيث التقى نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت الوكالة: “استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الأحد)، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني”.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”، وفق المصدر ذاته.

 

ونبّه عبد اللهيان أن “لا أحد” يمكنه “ضمان السيطرة على الوضع” إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: “إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 15, 2023 الساعة 1:34 م

    لقد خرجت الأوضاع فعلا عن السيطرة بعد تهجير أكثر من مليون فلسطيني من ديارهم في غزة العزة و هاهي وحشية الأمريكان الصهاينة تقتل بلا رحمة أطفال فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة و، سود الله وجه أمريكا وعرب التطبيع يا بديع ✌️🇵🇸✌️🇵🇸🚀🐒🚀🐖🔥🐒

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