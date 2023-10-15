وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر ويحذر من “خروج الأوضاع عن السيطرة”

الدوحة: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها عبداللهيان السبت، حيث التقى نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقالت الوكالة: “استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الأحد)، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني”.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”، وفق المصدر ذاته.

سمو الأمير يستقبل وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد#قنا #قطر https://t.co/aAz51vyxmH pic.twitter.com/MSpAnYZ09O — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 15, 2023

ونبّه عبد اللهيان أن “لا أحد” يمكنه “ضمان السيطرة على الوضع” إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: “إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع”.

(وكالات)