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 وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي العهد السعودي

منذ ساعة واحدة

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جدة: أفادت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة وذلك مع سعي الجانبين لتنحية العداء جانبا وتعزيز التعاون.

وذكر مراسل القناة أن أمير عبد اللهيان والأمير محمد ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يجتمعون خلف أبواب مغلقة.

وقال المراسل جيسو ميشا أحمدي من جدة “الاجتماع… مؤشر عظيم على دفء ونمو العلاقات بين إيران والسعودية”.

ولم ترد أنباء عن الاجتماع على وسائل الإعلام السعودية.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بعد اجتماعه مع نظيره السعودي في الرياض أمس الخميس بأن المملكة وطهران تحرزان تقدما في إصلاح العلاقات.

 (رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 18, 2023 الساعة 12:43 م

    امممم،. خطوة كبيرة 👍⏰

    رد

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