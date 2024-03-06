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وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل بحاجة لـ”سلسلة كاملة من التحذيرات” بشأن إدخال المساعدات لغزة

6 - مارس - 2024

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 لندن: صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن هناك حاجة لتوجيه “سلسلة كاملة من التحذيرات” لإسرائيل بشأن توصيل المساعدات لغزة حيث يموت الناس من الجوع والمرض في غزة المحاصرة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن رئيس الوزراء السابق القول أمام البرلمان إنه سوف “يناقش” الأمر مع الجنرال المتقاعد بيني جانتس وهو عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي الذي سوف يلتقيه اليوم الأربعاء.

ورغم الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، قال كاميرون إن كمية المساعدات التي وصلت غزة في شباط/فبراير هي نصف ما وصل الشهر السابق عليه.

كما أوضح أنه بوصف إسرائيل القوة المحتلة فهي المسؤولة وهو ما له تداعيات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأدلى كاميرون بتلك التصريحات أثناء رد له في نهاية نقاش طويل وواسع النطاق بشأن الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان والتي شهدت مشاركات من أكثر من 60 متحدثا.

(د ب أ)

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  1. يقول متسائل:
    مارس 6, 2024 الساعة 5:59 م

    وزير بريطاني يشفق على الفلسطينيين !!! تحكي جد !!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 10:32 ص

    نفاق وعنصرية بغيضة مقيتة تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸🤕☝️

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