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وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعم “وقفا فوريا لإطلاق النار” في غزة

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

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لندن: دعم وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي “وقفا فوريا لإطلاق النار” في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه الجمعة، تماما كما فعل سلفه.

وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية الخميس، إنه “سيعمل (…) على دعم وقف فوري لاطلاق النار (في غزة) والافراج عن الرهائن”، مضيفا “سابذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة (الرئيس الاميركي) جو بايدن على التوصل الى وقف لاطلاق النار”.

يتوقع أن تسير سياسة حكومة حزب العمال البريطاني الجديدة على خطى المحافظين في ما يتعلق بالحرب في غزة.

ومني حزب العمال بهزائم رمزية في الانتخابات أمام مرشحين ركزوا حملتهم على النزاع بين إسرائيل وحماس، وانتقدوا موقف كير ستارمر الذي اعتبروه مؤيدا جدا لإسرائيل، في إشارة إلى أن الموضوع سيظل حساسا بالنسبة للحكومة المقبلة.

وخلف ديفيد لامي (51 عاما) المحافظ ديفيد كاميرون على رأس وزارة الخارجية.

(أ ف ب)

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