وزير الخارجية البريطاني: فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيكون «خطأ»

لندن: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، أن فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيكون “خطأ”، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام فرض مزيد من العقوبات بسبب العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن لامي أشار إلى أن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن لإسرائيل أن تستخدمها ضد المتمردين الحوثيين وغيرهم من وكلاء إيران في المنطقة قد يؤدي إلى “حرب أوسع”.

واستطرد، خلال حديثه في حدث يعقد على هامش مؤتمر “حزب العمال”، قائلاً إنه يجري محادثات مع حلفاء مجموعة السبع بشأن الرد على “سلوك تصعيدي” “مقلق للغاية” في الأراضي المحتلة.

David Lammy boasts about how the Labour govt has “made the right decisions to stand up for international law”

This is a govt that refuses to even acknowledge Israel is committing war crimes. If you won’t call out violations of intl law, how are you standing up for it? pic.twitter.com/HOl1rZxSaA

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) September 22, 2024