وزير الخارجية البريطاني يشكك في “رغبة” روسيا للسلام

جوهانسبرغ: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه لم يجد لدى روسيا أي رغبة للسلام في أوكرانيا بعد أن استمع إلى خطاب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع متوتر لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا يوم الخميس.

وكان لامي يتحدث للصحافيين بعد أن ألقى لافروف خطابا أمام كبار الدبلوماسيين الآخرين في جلسة مغلقة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

وقال لامي: “يجب أن أقول إنه عندما استمعت إلى ما قاله الروس وما قاله لافروف في الجلسة هذا المساء، لا أرى أي رغبة حقيقية للوصول إلى السلام”.

وأضاف لامي أن لافروف ترك مقعده في غرفة الاجتماع عندما حان دور لامي في الحديث. ولم يكشف عن تفاصيل خطاب لافروف.

ويأتي اجتماع مجموعة العشرين الذي يمتد ليومي الخميس والجمعة بعد أيام من محادثات ثنائية تاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تم استبعاد حلفاء واشنطن الأوروبيين وأوكرانيا منها.

وقال لامي: “في الوقت الحالي، كانت لدينا محادثات بشكل فعال حول المحادثات. لكننا لم نصل إلى أي نقطة قريبة من الوصول إلى تسوية تفاوضية”.

(أ ب)