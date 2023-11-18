وزير الخارجية التركي: الدول الإسلامية فضّلت حل مشكلة غزة بأدواتها الدبلوماسية والإنسانية.. والتطبيع لا يمكن أن يستمر

إسطنبول: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن “الدول الإسلامية فضّلت، حالياً، حلّ المشكلة بشأن غزة باستخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والإنسانية المتاحة لديها”.

وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، بثت مساء السبت، أضاف فيدان أن “أنقرة ترفض الحديث عن وضع قطاع غزة ما بعد الحرب قبل وقف إطلاق النار”.

وأوضح وزير الخارجية التركي قائلاً: “تناولنا مع الدول الإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل، وهم يهدفون لاتخاذ قرارات جماعية من أجل إيقاع تأثير أكبر للعقوبات”.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للجزيرة : لجنة من سبع دول انبثقت من القمة الإسلامية في الرياض ستبدأ بزيارة عواصم عالمية لشرح مقررات القمة وتفعيل آلية كسر الحصار . تحدثت مع بلنكن حول ضرورة وقف إطلاق النار ورفض سياسة التهجير إذا استمر الدعم الأمريكي لإسرائيل مع تواصل القتل… pic.twitter.com/qwlsJimYzo — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) November 18, 2023

وأشار إلى “اتخاذ قرارات هامة جدًا في قمة الرياض (العربية-الإسلامية) مع دول العالم الإسلامي كلها وتم قطع مسافات هامة في هذا الصدد”.

وأعرب عن إيمانه بأن “قمة الرياض تعتبر بمثابة انعطافة في ما يتعلق بإظهار روح التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية”.

كما أكد فيدان “ضرورة تحقيق الوحدة بين الدول الإسلامية، وأن تركز على إمكانياتها في التعاون وتدرك مدى أهميتها”.

وشدّد على أن “أنقرة لا تتفق مع واشنطن في دعمها المطلق لإسرائيل ورفضها وقفاً دائماً لإطلاق النار”.

وأضاف: “تحدثت مع نظيري الأمريكي أنتوني بلينكن بصراحة، وطلبنا وقفاً دائماً لإطلاق النار، ورفضنا سياسة التهجير”.

وتابع فيدان: “كانت هناك أجواء من التطبيع في المنطقة قبل الحرب، ولا يمكن أن تستمر”.

ولفت إلى “تشكيل لجنة سباعية تمثل القمة الإسلامية لزيارة عواصم عالمية وشرح مقررات القمة”.

ومنذ 43 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفاً و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.

(الأناضول)