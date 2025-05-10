وزير الخارجية التركي: تعرضت لمحاولات اغتيال وتسميم بالزرنيخ والزئبق

لندن- “القدس العربي”: كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تعرضه لمحاولات اغتيال، بينها حادثة تسميم بمواد شديدة السمية، خلال مسيرته السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن التحقيقات الطبية أثبتت تعرضه لجرعات من الزرنيخ والزئبق.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال فيدان: “نعم، تم تسميمي بجرعات عالية من الزئبق والزرنيخ، حسب نتائج التحاليل التي أجريتها”، مؤكدًا أن الحادثة وقعت قبل نحو أربع أو خمس سنوات، وأنه تلقى العلاج اللازم في حينه. ورفض فيدان تقديم تفاصيل إضافية عن الجهة المسؤولة، مكتفيًا بالقول: “الأعداء موجودون في الداخل والخارج”.

ويُعد فيدان من أبرز المقربين للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ تولى رئاسة جهاز المخابرات التركية لمدة 13 عامًا، قبل أن يُعيَّن وزيرًا للخارجية في عام 2023. وارتبط اسمه بدور مركزي في إفشال المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016، والتي اتُّهمت بتنفيذها جماعة “الخدمة” بقيادة فتح الله غولن، وشكّلت نقطة تحول في تطهير مؤسسات الدولة.

وعلى مدار سنوات، ظل فيدان هدفًا بارزًا في سياق المواجهة بين الدولة التركية وخصومها السياسيين، وكان اسمه يتردد في ملفات أمنية معقدة.

تصريحات الوزير الأخيرة تسلط الضوء على حجم التهديدات التي واجهها في مسيرته، وتعكس الطبيعة الحساسة لدوره في قلب الدولة التركية.

(وكالات)