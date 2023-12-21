وزير الخارجية التونسي: ننتظر زيارة بوتين ونتطلع للانضمام لـ”بريكس”

تونس- “القدس العربي”: أعرب وزير الخارجية التونسي نبيل عمار عن أمله في تلبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعوة زيارة وجهتها له تونس منذ 2020، كما أكد أن بلاده تتطلع للانضمام لمجموعة “بريكس”.

وقال عمار لوكالة “سبوتنك” الروسية، على هامش زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لتونس “الرئيس قيس سعيد، ليس لديه مانع من زيارة روسيا، ولكن يجب أن نذكّر بأن الرئيس بوتين لديه دعوة لزيارة تونس وسنكون مسرورين إذا قام بتلبية الدعوة، وهذه الدعوة موجهة له منذ عام 2020”.

ويؤدي لافروف زيارة إلى تونس تستمر يومي الأربعاء والخميس، سيتم خلالها “تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الاقليمية والدولية، ولا سيما الوضع الخطير في الاراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار العدوان الغاشم على السكان العزل في قطاع غزة والدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية العاجلة الى المدنيين”، وفق بيان للخارجية التونسية نشرته وسائل إعلام محلية.

ومن جهة أخرى، رجح عمار تقديم بلاده طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس“، مؤكدا أنها “تمتلك علاقات طيبة مع كل بلدان “بريكس”، وفرضية طلب الانضمام ممكنة”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن صندوق النقد الدولي لديه “أجندة سياسية، وليس اقتصادية فقط، حيث لكل طرف أجندة وأهداف ومصالح خاصة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لم تنقطع ولدى البلاد تجربة كبيرة معهم خلال ثمانينات القرن الماضي، مشددا أن تونس واضحة وأن هناك خطوطاً حمراء لا يجب المس بها، وحتى الآن تدفع تونس ديونها رغم كل الصعوبات والضغوطات”.

وزير الخارجية التونسي لـ”سبوتنيك”: يؤسفنا وقوف الدول العظمى مع العدوان الإسرائيلي على غزةhttps://t.co/XPUdbi6754 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 21, 2023

وقبل أشهر، كشف حراك مؤيد للرئيس قيس سعيد عن وجود مفاوضات مع مجموعة بريكس، التي تضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، للحصول على تمويل منها، بعد “الخذلان” التي تعرضت له البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

لكن سفير الصين في تونس، وان لي، أكد في وقت لاحق أنه من الصعب أن تجد تونس جهة مُقرضة بديلة لصندوق النقد الدولي.