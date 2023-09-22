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وزير الخارجية التونسي “يكذب” صحافياً أمريكياً تحدث عن انسحابه من حوار إعلامي- (فيديو وتغريدات)

منذ 29 دقيقة

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”: فنّد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ما قاله كاتب في صحيفة “واشنطن بوست” حول انسحابه من حوار صحافي بعد سؤاله عن “تراجع الديمقراطية” في بلاده.
وكان إيشان ثارور الصحافي في “واشنطن بوست”، أكد أن عمار رفض إكمال حوار صحافي مع مركز “المونيتور” على هامش “قمة الشرق الأوسط العالمية”، وغادر القاعة “غاضبا” بعد أن “واجه مجموعة صعبة من الأسئلة حول تراجع الديمقراطية في بلاده وقمع المعارضين السياسيين”.

وكتب نبيل عمار على موقع “اكس”: “شاركت في نيويورك في حوار تفاعلي مع مركز المونيتور للدراسات، واستعرضت بكل وضوح وبدون مواربة مواقف تونس من كل المسائل التي تضمنتها أسئلة الصحافية التي أدارت الحوار”.
وأكد أن الصحافية أمبرين زمان التي أجرت معه الحوار “دحضت الادعاءات والمغالطات التي تسعى بعض الأصوات المشبوهة للترويج لها”، في إشارة إلى ما كتبه ثارور.

وأكدت زمان ما قاله عمار، حيث كتبت على حسابها في “اكس”: “للعلم: وزير خارجية تونس لم ينسحب من مقابلته معي في قمة الشرق الأوسط العالمية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام”.
وأضافت “لقد كان حوارا قويا ولم يخجل الوزير من التعبير عن آرائه. لقد جلس طيلة المقابلة والتي سيتم نشرها قريبا على موقعنا”.

ولاحقا، نشرت الخارجية التونسية، فيديو الحوار الذي استمر لعشرين دقيقة، فضلا عن ملخص لأبرز النقاط التي تناولها، حيث أكد عمار احترام بلاده لحرية التعبير وللقانون الدولي، كما استنكر محاولة بعض الدول التدخل في شؤون بلاده.

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