وزير الخارجية التونسي “يكذب” صحافياً أمريكياً تحدث عن انسحابه من حوار إعلامي- (فيديو وتغريدات)

تونس- “القدس العربي”: فنّد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ما قاله كاتب في صحيفة “واشنطن بوست” حول انسحابه من حوار صحافي بعد سؤاله عن “تراجع الديمقراطية” في بلاده.

وكان إيشان ثارور الصحافي في “واشنطن بوست”، أكد أن عمار رفض إكمال حوار صحافي مع مركز “المونيتور” على هامش “قمة الشرق الأوسط العالمية”، وغادر القاعة “غاضبا” بعد أن “واجه مجموعة صعبة من الأسئلة حول تراجع الديمقراطية في بلاده وقمع المعارضين السياسيين”.

A visibly angry @MfaNabilAMMAR , foreign minister of Tunisia, storms off the stage after facing a tough set of questions from @amberinzaman about his country’s democratic backsliding and repression of political opponents.

وكتب نبيل عمار على موقع “اكس”: “شاركت في نيويورك في حوار تفاعلي مع مركز المونيتور للدراسات، واستعرضت بكل وضوح وبدون مواربة مواقف تونس من كل المسائل التي تضمنتها أسئلة الصحافية التي أدارت الحوار”.

وأكد أن الصحافية أمبرين زمان التي أجرت معه الحوار “دحضت الادعاءات والمغالطات التي تسعى بعض الأصوات المشبوهة للترويج لها”، في إشارة إلى ما كتبه ثارور.

وأكدت زمان ما قاله عمار، حيث كتبت على حسابها في “اكس”: “للعلم: وزير خارجية تونس لم ينسحب من مقابلته معي في قمة الشرق الأوسط العالمية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام”.

وأضافت “لقد كان حوارا قويا ولم يخجل الوزير من التعبير عن آرائه. لقد جلس طيلة المقابلة والتي سيتم نشرها قريبا على موقعنا”.

For the record 🇹🇳Tunisia’s foreign minister @MfaNabilAMMAR did not walk out of his interview with me at yesterday’s Middle East Global Summit in New York as is being suggested by certain news outlets. It was a robust exchange and the minister was not shy about airing his views.…

— Amberin Zaman (@amberinzaman) September 21, 2023