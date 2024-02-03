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وزير الخارجية الجزائري يبحث في ليبيا استقرار المنطقة- (تدوينة)

3 - فبراير - 2024

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

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الجزائر: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة خطية إلى محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحافي إن وزير الخارجية أحمد عطاف حلّ، اليوم السبت، في طرابلس بصفته مبعوثاً خاصا لرئيس الجمهورية، حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا محمد يونس المنفي.

وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في “إطار تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي”.

(د ب أ)

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  1. يقول كريم:
    فبراير 4, 2024 الساعة 12:14 ص

    اتركوا ليبيا لحالها ، يكفي ما حصل لكم مع مالي

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  2. يقول محمد:
    فبراير 4, 2024 الساعة 7:39 ص

    عن أي إستقراريتكلم وعلاقات بلده متوثرة مع كل جيرانه وكل الحدود مشتعلة

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    1. يقول لاعق اليد:
      فبراير 4, 2024 الساعة 9:35 ص

      اسرائيل و بعض الدول العربية المطبعة معها هم السبب في التوتر مع بعض الجيران.

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