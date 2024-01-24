وزير الخارجية الجزائري يدعو لكبح جماح الاحتلال وتطلعه لإقامة «إسرائيل الكبرى»

الجزائر- «القدس العربي»: في أول تدخل له بعد انضمام الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن ، دعا وزير الخارجية أحمد عطاف لكبح جماح الاحتلال الاستيطانية تحت شعاره المتوهم «إسرائيل الكبرى» وإلى إنصاف الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق نهج جديد في السلام.

وقال عطاف في جلسة حول فلسطين في مجلس الأمن، في نيويورك، إن الجزائر تدعو لتبني نهج جديد لتفعيل خيار السلام وتحقيق حل «منصف وشامل» للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الرد بكل صرامة على الأصوات الصهيونية التي تجاهر برفض حل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ونهائي للنزاع في الشرق الأوسط.

وتوقف الوزير مطولا عند المشروع الاستيطاني، قائلا إنه «من الجدير بنا في هذه الساعات الفاصلة أن نتصدى للأوهام التي يتغذى منها الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني بتحقيق الأمن عبر القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني» وأن «نمنع ونبطل تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها، وتشجيع بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة»، وأن «نكبح جماح الاحتلال و أوهامه المتمثلة في إعادة إحياء مشروع «إسرائيل الكبرى» على أنقاض و رماد وحطام المشروع الوطني الفلسطيني».

وبناء على ذلك، جدد المطلب التاريخي بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم في إطاره الاتفاق على إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، بصفة نهائية عبر الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل حل الدولتين تحت «الرقابة الصارمة والمتابعة اللصيقة والضمانة الوثيقة» للمجتمع الدولي، مبرزا أن ما يحدث في غزة اليوم «يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ودائم ونهائي».

محادثات مع لافروف والصفدي واللهيان حول فلسطين

وفي هذا السياق، دعا عطاف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى «الرد بكل حزم وصرامة على الأصوات الإسرائيلية التي أصبحت تجاهر اليوم برفضها لهذا الحل، وعلى المواقف التي تستخف بالإجماع العالمي ولا تكن للشرعية الدولية سوى الإنكار والاحتقار». وشدد على أن الظرف الحالي تجاه غزة يؤكد أن «الأولوية القصوى تعود لوقف إطلاق النار»، حيث لا يمر يوم، حسبه، «إلا وزاد الرفض والاستياء تجاه المماطلة بشأنه وتجاه المبررات الهشة لعدم إيلائه العناية التي يستحقها».

وجدد الوزير النقطة نفسها في الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب وفق الرؤية الجزائرية، قائلا: «لا يوجد راهنا، أهداف تعلو فوق هدف وقف العدوان والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتدنيس»، حتى يصبح لـ «ترتيبات ما بعد الحرب معنى ويصبح للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الصراع العربى-الإسرائيلي فعلية وفاعلية».

ويرى وزير الخارجية أنه أمام استمرار العدوان، وآفاق حمل الاحتلال للعدول عنه لا تزال «مسدودة»، فإن الوضع «يفرض فرضا على البشرية المجتمعة في بيتها هذا ثلاثة تحديات رئيسية، أولها ضمان احترام القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدر باسمها، وعدم السماح أو التسامح مع الخروقات الجسيمة لكل ما أقرته لضمان تعايش سلمي وحضاري، ومتمدن بين أعضائها». أما التحدي الثاني، فهو «عدم القبول بأن عضوا من أعضائها نصب نفسه فوق الجميع ويستفيد من معاملات تبدو وكأنها وضعت لصالحه دون سواه في شكل استثناءات، وانتقاءات، وامتيازات، وحصانات غير مبررة وغير مقبولة»، يقول الوزير. أما التحدي الثالث -يضيف- فهو «إخضاع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للضوابط القانونية الدولية، ووضع حد صارم وحاسم لما يجمع الكثير على تسميته باللامساءلة، واللامحاسبة، واللامعاقبة».

ومن هذا المنظور، رحبت الجزائر على لسان وزير خارجيتها «عاليا» ببوادر الابتعاد عن هذه المعاملات التفضيلية من خلال مبادرات «راقية وشجاعة وجريئة» لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته. وتطرق في هذا الإطار، إلى مبادرة الرئيس تبون بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية، ومبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة على غزة، ومبادرة كل من تشيلي والمكسيك بإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم متعددة الأشكال والأنواع التي صاحبت ولا تزال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ونبه وزير الخارجية إلى أنه «وبقدر ما تحث الجزائر هذه الهيئات القضائية الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها القانونية كاملة»، فإنها «تشدد بقدر أكبر على إلزامية الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والأمنية التي تقع على عاتق مجلس الأمن بصفته الهيئة الأولى الحامية والضامنة للسلم والأمن الدوليين».

وضمن هذا التوجه، جدّد دعوة الجزائر لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، «وهو المطلب الذي تبنته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة كإجراء استعجالي للحفاظ على المرتكزات الأساسية لحل الدولتين، وكخطوة حتمية لصون المقومات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف».

وأبرز أنه «بعد غزة، لا يمكن العودة إلى ما قبل غزة»، كما «لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى» و «حصر الجهد الدولي في التكفل برواسب وتوابع ومخلفات الحرب، وغض الطرف عن أسباب ومسببات الحرب ذاتها»، ليختم كلمته متوجها لأعضاء مجلس الأمن بالقول: «لا يسمح لنا ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نترك هدف السلم والأمن في الشرق الأوسط رهينة الاحتلال الاسرائيلي، يتصرف فيها كيفما يشاء، ويساوم بها متى شاء، ويجامل بها من يشاء، ويضغط بها على من يشاء».

وقبل هذه الجلسة، كانت لرئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات جانبية مع وزراء خارجية دول مؤثرة، من بينها روسيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، ماليزيا، ولبنان. وتركزت المحادثات بين عطاف ونظيره الروسي سيرغي لافروف – حسب الخارجية الجزائرية- حول علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين وكذا حول سبل تعزيز التنسيق بينهما في مجلس الأمن، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج في صلب اهتماماتهما وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

كما سمح اللقاء الثنائي بينه وبين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في أفق الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الجزائر، كما تطرق الطرفان للأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات العدوان على غزة على أمن واستقرار المنطقة برمتها. أما المحادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، فقد اتفق فيها الطرفان على استمرار التنسيق من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل مع مختلف الفاعلين الدوليين من أجل وقف العدوان الجائر الذي يتعرض إليه»، يضيف المصدر نفسه.