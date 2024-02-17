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وزير الخارجية السعودي: أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب.. والتطبيع أساسه مبادرة السلام العربية- (فيديو)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية.

وقال بن فرحان، على هامش مؤتمر ميونخ اليوم السبت، إن أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب والصور التي نراها من غزة ستواجه عواقبها إسرائيل على نواح عدة.

وفيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، قال الوزير السعودي إن الأولوية الآن هي الأزمة الكارثية في قطاع غزة واستقلال دولة فلسطين.

وأشار إلى أن التطبيع أساسه هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، اليوم السبت في المؤتمر، إن أمام إسرائيل “فرصة استثنائية” في الأشهر المقبلة لتطبيع العلاقات مع جيرانها العرب، مؤكدا أيضا ضرورة إقامة دولة فلسطينية.

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