وزير الخارجية السعودي: أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب.. والتطبيع أساسه مبادرة السلام العربية- (فيديو)

“القدس العربي”: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية.

فيديو | وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان: الحل الوحيد والمسار الآمن في المنطقة هو التزام #أمريكا و #إسرائيل بحل الدولتين pic.twitter.com/CkaPQJPW7s — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) February 17, 2024

وقال بن فرحان، على هامش مؤتمر ميونخ اليوم السبت، إن أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب والصور التي نراها من غزة ستواجه عواقبها إسرائيل على نواح عدة.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب والصور التي نراها من #غزة ستواجه عواقبها #إسرائيل على نواح عدة#مؤتمر_ميونخ_للأمن pic.twitter.com/3ldc7BrQ0k — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) February 17, 2024

وفيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، قال الوزير السعودي إن الأولوية الآن هي الأزمة الكارثية في قطاع غزة واستقلال دولة فلسطين.

وأشار إلى أن التطبيع أساسه هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، اليوم السبت في المؤتمر، إن أمام إسرائيل “فرصة استثنائية” في الأشهر المقبلة لتطبيع العلاقات مع جيرانها العرب، مؤكدا أيضا ضرورة إقامة دولة فلسطينية.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أولويتنا هي الأزمة الكارثية في #غزة واستقلال دولة #فلسطين قبل التطبيع مع #إسرائيل pic.twitter.com/7M3MthlSu9 — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) February 17, 2024

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أساس التطبيع مع #إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية#مؤتمر_ميونخ_للأمن pic.twitter.com/GuX6aAoeRq — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) February 17, 2024