وزير الخارجية السعودي: الوضع في غزة خطير ويتصاعد

بكين/ الرياض: حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، من أن الوضع في قطاع غزة المحاصر يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل، وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وجدد الوزير بن فرحان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية مع وفد الخارجية الصينية في بكين اليوم، التأكيد على أن “الوضع كارثي في قطاع غزة”، مشددا على أن “اللجنة تتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة”، بحسب صحيفة “عكاظ أونلاين”.

وقال:”ما زال الوضع في غزة خطيرا ويتصاعد مع الأسف في غياب تحرك دولي فاعل وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في تضافر الجهود والتنسيق والعمل سوياً للدفع باتخاذ المواقف والقرارات الضرورية لوقف القتل والدمار المستمر، ولوقف آلة الحرب الإسرائيلية”.

( د ب أ )