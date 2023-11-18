وزير الخارجية السعودي: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة

الرياض/ المنامة: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، “رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة”، مؤكداً “أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بن فرحان، اليوم، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في البحرين، مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا “تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها”.

وشدّد الوزير السعودي “على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة”، مطالباً “المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة”.

( د ب أ )