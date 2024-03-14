وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره لدى النظام السوري

الرياض: استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نظيره بالنظام السوري فيصل المقداد، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن ابن فرحان استقبل المقداد بمقر الوزارة في العاصمة الرياض، اليوم الخميس.

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء “بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وفي 12 أبريل/ نيسان 2023 زار المقداد السعودية لأول مرة بعد 11 عاما من قطيعة عقب تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية على خلفية رد النظام السوري على متظاهرين سلميين بالعنف.

وجاءت الزيارة وقتها في إطار دعوة من ابن فرحان لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وقد تبعتها عدة زيارات منذ ذلك الحين.

وفي 7 مايو/ أيار 2023، وافقت جامعة الدول العربية على إعادة قبول سوريا بعد أكثر من عقد من التعليق.

(الأناضول)