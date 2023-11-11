وزير الخارجية السعودي: ينبغي مناقشة وقف إطلاق النار في غزة فورا- (فيديو)

القاهرة: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت، ضمن فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة، إن الحديث في الفترة الحالية يجب أن ينصب فقط على وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني على الفور وليس في المستقبل.

وقال الأمير فيصل “أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر، كل ساعة يموت العشرات، أي مستقبل أتحدث عنه، المستقبل الوحيد وهذا موقف جامع للدولة العربية والاسلامية هو وقف لإطلاق النار فورا”.

فيديو | “أي مستقبل أتحدث عنه و #غزة تدمر”.. رد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على أحد الصحفيين في المؤتمر#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/Fgh2AzpbaL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

(رويترز)