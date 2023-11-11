سياسة | عربي

وزير الخارجية السعودي: ينبغي مناقشة وقف إطلاق النار في غزة فورا- (فيديو)

منذ ساعتين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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القاهرة: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت، ضمن فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة، إن الحديث في الفترة الحالية يجب أن ينصب فقط على وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني على الفور وليس في المستقبل.

وقال الأمير فيصل “أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر، كل ساعة يموت العشرات، أي مستقبل أتحدث عنه، المستقبل الوحيد وهذا موقف جامع للدولة العربية والاسلامية هو وقف لإطلاق النار فورا”.

(رويترز)

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