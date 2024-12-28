سياسة | عربي | سوريا

وزير الخارجية السوري: نتطلع لبناء علاقة “استراتيجية” مع مصر

28 - ديسمبر - 2024

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني- الصورة من حساب وزارة الخارجية السورية على منصة أكس

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دمشق: أعرب وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، السبت، عن تطلع بلاده لبناء علاقة “هامة واستراتيجية” مع مصر تحت مظلة احترام سيادة البلدين.

جاء ذلك في تدوينه نشرها الشيباني عبر حسابه بمنصة “إكس”، وسط تكثف زيارات مسؤولين من دول عربية وغربية وإقليمية إلى دمشق في الأيام الأخيرة، لبناء علاقات مع الإدارة الجديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وقال الشيباني في تدوينته: “نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت (مظلة) احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما”.

وفي تصريح سابق، قال الشيباني إن “الأيام القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 4:23 م

    هه عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ستمنع ذلك بكل قوة 😓

    رد
  2. يقول الصعيدي المصري:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 1:39 ص

    فقط حذاري من السيسي

    رد
  3. يقول عابر سبيل:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 9:12 ص

    لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين …

    رد

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