وزير الخارجية السوري يصل الإمارات

إسطنبول: وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الإثنين، إلى أبو ظبي، في إطار جولة خارجية شملت قطر وتضم أيضاً الأردن.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عبر منصة تلغرام، بوصول الشيباني لأبو ظبي، في أول زيارة لدولة الإمارات.

وقالت الوكالة إن “وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية”.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تهدف لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بحثا خلاله آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وفق “سانا”.

(الأناضول)