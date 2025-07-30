سياسة | عربي | سوريا

وزير الخارجية السوري يعتزم القيام بأول زيارة رسمية إلى موسكو منذ الإطاحة بالأسد

منذ 23 دقيقة

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

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موسكو/ دمشق: أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري سيتوجه غدا الخميس إلى موسكو، في أول زيارة رسمية لمسؤول في الحكومة الجديدة بدمشق إلى روسيا منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في هجوم شنه مقاتلو المعارضة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستقبل نظيره السوري أسعد الشيباني، لإجراء محادثات في موسكو غدا الخميس.

وجاء في بيان زاخاروفا أن الجانبين سيناقشان العلاقات الثنائية، إضافة إلى “قضايا دولية وإقليمية”.

ولم يصدر أي بيان من الجانب السوري بشأن الزيارة.

(أ ب)

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