وزير خارجية سوريا: سأزور السعودية في أول أسبوع من 2025

دمشق: أعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الاثنين، أنه سيزور السعودية في الأسبوع الأول من العام 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة السورية دمشق مع نظيره الكويتي عبد الله اليحيا، بعد وقت قصير من إعلان الشيباني عبر منشور بمنصة إكس، قبوله دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، دون تحديد موعد.

وردا على سؤال وجّه إليه في المؤتمر الصحافي بشأن الموعد، أجاب الشيباني: “ستكون في بداية الأسبوع الأول من بداية العام المقبل”.

وأكد أن الزيارة “تحمل رسالة حب ومودة وإعادة سوريا لدورها العربي”، موضحا أنه سيستمع لكلمات المملكة وسيعمل على تسريع خطوات النهوض ببلاده.

ووفق منشور له عبر “إكس”، كتب الشيباني: “تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية السعودي لزيارة المملكة”.

وأضاف: “أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات”.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى للوزير الشيباني، بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

(وكالات)