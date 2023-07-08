وزير الخارجية الصومالي ينفي استقالته من منصبه جراء تدخل الرئاسة في عمله

مقديشو: نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أبشر عمر جامع، صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه بسبب تدخل الرئاسة الصومالية في عمله.

وأوضح جامع أنه يقوم حاليا برحلة عمل إلى الخارج، ووصف الحديث عن استقالته من منصبه بأنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حسبما ذكر اليوم السبت موقع “الصومال الجديد” الإخباري.

وكان الوزير حضر مؤخرا الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في باكو، عاصمة أذربيجان، وأجرى محادثات مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، لاستكشاف الآفاق المحتملة للتعاون بين أذربيجان والصومال.

وجاء نفي جامع بعدما انتشرت شائعات وتقارير حول استقالة وزيري الخارجية والمالية، في الحكومة الصومالية، نتيجة استيائهما مما يعتبر تدخلا غير مبرر من قبل الرئاسة الصومالية في وزارتيهما.

(د ب أ)