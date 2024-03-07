وزير الخارجية الصيني يصف الحرب في غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”

بكين: وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بكين إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال وانغ للصحافيين في بكين: “إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها”.

وأعلن أن بكين تدعم عضوية كاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

ودعا وانغ المجتمع الدولي إلى “تعزيز وقف فوري لإطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة”، مؤكدا “وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين”.

وأضاف: “يجب ألا تستمر المظالم التاريخية بحق الفلسطينيين، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم” في المنطقة.

وأكد أن الصين تدعم “الاستئناف السريع” لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأن “حل الدولتين هو الضامن لتعايش سلمي بين البلدين”.

وجدد وانغ دعم الصين لعقد مؤتمر سلام دولي رسمي للتوصل إلى خريطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

(وكالات)