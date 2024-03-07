سياسة | دولي

وزير الخارجية الصيني يصف الحرب في غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”

7 - مارس - 2024

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بكين: وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بكين إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال وانغ للصحافيين في بكين: “إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها”.

وأعلن أن بكين تدعم عضوية كاملة  لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

ودعا وانغ المجتمع الدولي إلى “تعزيز وقف فوري لإطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة”، مؤكدا “وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين”.
وأضاف: “يجب ألا تستمر المظالم التاريخية بحق الفلسطينيين، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم” في المنطقة.
وأكد أن الصين تدعم “الاستئناف السريع” لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأن “حل الدولتين هو الضامن لتعايش سلمي بين البلدين”.
وجدد وانغ دعم الصين لعقد مؤتمر سلام دولي رسمي للتوصل إلى خريطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 4:16 ص

    ممتاز جدا 🇵🇸😃💪

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  2. يقول بارودي:
    مارس 7, 2024 الساعة 7:56 ص

    السؤال كذلك موجه الى الصين: ماذا قدمت لضحايا ماساة غزة

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  3. يقول abuelabed:
    مارس 7, 2024 الساعة 8:13 ص

    ولماذا لم تتخذ قرار وتوقف الدم وقتل الاطفال والنساء.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 8, 2024 الساعة 11:13 ص

      أمريكا تستعمل الفيتو هذه المرة الرابعة في مجلس الأمن ضد قرار إطلاق النار على غزة ويا له من عار سيلاحق عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 🇵🇸🤕☝️🔥

  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 11:11 ص

    صدق الرجل والله أمريكا هي الطاعون الأسود للشعوب العربية والإسلامية هذي عقود وعقود وعقود وهي تنشر الحروب في الشرق الأوسط التعيس وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🚀👹🚀

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