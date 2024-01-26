سياسة | دولي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في تايلاند

منذ ساعة واحدة

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بكين:  يلتقي وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي خلال زيارته لتايلاند من الجمعة إلى الإثنين، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة الصينيّة.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة “وفقا لما هو متّفق عليه بين الصين والولايات المتحدة، سيعقد وانغ يي جولة جديدة من الاجتماعات مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان في بانكوك”.

تدهورت العلاقات الصينية- الأميركية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة مثل وضع تايوان والتجارة والتكنولوجيات الجديدة وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحتى حقوق الإنسان.

ومع ذلك، يبدو أن البلدين حريصان على تجديد الحوار، إذ أرسلت واشنطن عددا من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعُقِد اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو.

لكن العلاقات بين القوتين ما زالت متوترة بشأن مسألة جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

(أ ف ب)

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