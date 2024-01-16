وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لـ”إصلاحات” الرئيس التونسي- (فيديو)

قيس سعيد يستقبل وزير الخارجية الصيني في قصر قرطاج- من صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك

تونس- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده لـ”إصلاحات” الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيدا بالعلاقات مع تونس المتواصلة منذ ستة عقود.

ويزور وانغ يي تونس للاحتفال بالذكرى 60 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث التقى الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار، كما شارك في تدشين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية التي مولتها بلاده.

وأكد، في فيدو نشرته صفحة الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك، أن الصين تعتبر شريكا استراتيجيا لتونس، مضيفا “نحن ندعم بقوة الرئيس قيس سعيد كممثل وقائد للشعب التونسي في طريق التقدم، تماشيا مع الظروف الوطنية، وندعمه كذلك لتعزيز الإصلاحات الداخلية ودفع الوعي القومي”، وفق الترجمة التي اعتمدتها الرئاسة التونسية.

وأضاف وانغ “تونس لها تاريخ عريق وحضارة متأصلة، وهي بلد يتقدم بخطى ثابتة. ونحن نؤمن بأن النمو الاقتصادي لتونس سيحسن مستوى العيش للتونسيين. وسندعم بقوة الدولة التونسية في حماية سيادتها واستقلالها وكرامة شعبها”.

ومن جهة أخرى، شكر وانغ الجانب التونسي بسبب “دعمه لقضايا الصين المحورية وسيادتها الوطنية وحماية أراضيها وخصوصا قضية تايوان”.

وأضاف “نعلن التزامنا بتثمين سياسة العلاقات الدولية المبنية على العدل والدعم المشترك للالتزام بالنظام الدولي”.

وتتمتع الصين بعلاقات جيدة مع تونس، وقبل أشهر عبّر السفير الصيني وان لي عن رفض بلاده للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي حول تونس، وهدد فيه بقطع المساعدات ردا على حملة الاعتقالات في البلاد، وهو ما اعتبره وان “تدخلا أجنبيا في الشأن الداخلي لتونس”.

كما شارك الرئيس قيس سعيد في القمة العربية الصينية التي عقدت عام 2022 في السعودية، وهو ما اعتبره البعض محاولة من سعيد للنأي بتونس عن المحور الغربي والتقرب أكثر من المحور الصيني الروسي.