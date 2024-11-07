سياسة | عربي | العراق

وزير الخارجية العراقي: أقنعنا قادة الفصائل المسلحة بالعمل وفق خطة الحكومة لمواجهة شرارة الحرب 

7 - نوفمبر - 2024

بغداد: صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أقنع قادة الفصائل المسلحة في البلاد بالعمل وفق خطة الحكومة لمواجهة شرارة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية، في مقابلة مع محطة تلفزيون “زاكروس” الكردية، إن “قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وإنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على العراق، وإن الفصائل أعطت وعداً لرئيس الحكومة بأن لا يتحركوا في مجال يؤدي إلى ردّ فعل قوي على العراق”.

وأضاف: “الجانب الأمريكي أبلغنا بضرورة السيطرة على الداخل العراقي، وإبعاد البلاد عن الحرب، كما أن الجانب الأمريكي لعب دوراً في عدم تعرّض العراق لضربات إسرائيلية”.

وذكر: “نحن بحاجة إلى هدوء أمني وعسكري بالداخل العراقي، لأن أي تحركات وهجوم من الداخل العراقي على إسرائيل ستؤدي إلى مشاكل، ونحن على اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية والأصدقاء من أجل دفع النار عن العراق”.

وأوضح الوزير العراقي: “علاقاتنا جيدة مع كل من واشنطن وطهران، ونعمل على التهدئة ونقل الأفكار، والعمل على عدم حصول هجوم ضد إيران، ونحن قلقون جداً من توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط”.

وقال إن “الحكومة العراقية ضد أي خرق للأجواء العراقية من أي طرف، ونعمل على منع استخدام أجوائنا لتهديد الآخرين، وإن إعلان الحرب والسلم من اختصاص الحكومة والبرلمان، ونعمل على إبعاد الحرب عن العراق، ونحن في حالة قلق على العراق والمنطقة”.

