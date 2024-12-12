وزير الخارجية العراقي: اجتماعات مهمة ستعقد في بغداد لبحث الوضع في سوريا

بغداد: أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، عقد اجتماعات مهمة في العاصمة بغداد بشأن الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية قامت بعدة مبادرات دبلوماسية لإدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الوزير حسين، خلال مؤتمر صحافي في البصرة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوضع في المنطقة، وخاصة في سوريا، معقد للغاية لذلك قامت الحكومة العراقية بعدة مبادرات وكان العراق مركزا للفعاليات الدبلوماسية حيث تم طرح أفكار جديدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإدارة الأزمات”.

وأشار إلى أن “هناك اجتماعات ستعقد في بغداد أو في مناطق أخرى بشأن الوضع السوري، وستشمل خطة شاملة لمناقشة هذا الموضوع”.

وتابع أن “من واجب العراق طرح بعض المسائل المتعلقة بالأزمة السورية والشعب السوري بهدف تحقيق الاستقرار السياسي الذي يشمل جميع مكونات الشعب السوري”.

ولفت إلى أن “العراق يحتفل بذكرى الانتصار على عصابات داعش”، مقدما شكره “للقوات المسلحة العراقية بجميع فروعها من حشد شعبي وبيشمركة وشرطة وجيش، وكذلك للدول التي ساعدت في دعم القوات الأمنية العراقية، سواء كانت الدول المجاورة أو التحالف الدولي”.

وبين الوزير حسين أن “العراق جزء من التحالف الدولي وأنه مستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد”.

(د ب أ)