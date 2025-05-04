وزير الخارجية العراقي بحث مع الرئيس المصري القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا

بغداد ـ «القدس العربي»: سلّم نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر القمّة العربية المزمع إقامته في العاصمة الاتحادية بغداد في 17 أيار/ مايو المقبل، فيما تصدّرت القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن تطوير العلاقات بين العراق ومصر، المباحثات المشتركة بين الجانبين.

عمق العلاقات

رئاسة الجمهورية المصرية أفادت في بيان صحافي، بأن السيسي استقبل حسين، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنّ وزير الخارجية العراقي سلّم السيسي دعوة الرئيس العراقي (عبد اللطيف جمال رشيد) لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الـ34، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللتين تستضيفهما بغداد يوم 17 مايو 2025.

ورحب السيسي بالدعوة، معربا عن «تقديره للرئيس العراقي ولرئيس مجلس وزراء العراق» مؤكدا على «عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين» وفقا للمتحدث.

وأضاف الشناوي أنّ «اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وجرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات».

وأشار إلى أنّ «اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية».

ووفق المصدر ذاته فإن اللقاء شهد «تبادلا للرؤى بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث جرى التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وفي وقت سابق من مساء السبت، وصل حسين إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم عبد العاطي.

وتناولت المباحثات بين الوزيرين، حسب بيان أوردته الخارجية العراقية «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي هذه الزيارة في إطار «حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل آليات التشاور السياسي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة» طبقاً للبيان.

وكان حسين قد بحث مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، ملف القمة العربية المقررة في بغداد في 17 ايار/ مايو 2025.

سلّمه دعوة رسمية لحضور قمّة بغداد… وجرى التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفياً من مصطفى، جرى فيه «بحث الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في بغداد خلال الشهر الجاري، والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ضمن جدول أعمال القمة».

وذكرت الخارجية العراقية في بيان منفصل، أن محمد مصطفى أعرب عن «دعمه الكامل لاستضافة بغداد لهذه القمة» مشيداً بـ«الدور العراقي في دعم القضايا العربية».

وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني حسين على «نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث ناقش تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب البرنامج المُعد لعقد مؤتمر دولي مشترك برئاسة كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية في شهر حزيران/ يونيو المقبل، يُركز على حل الدولتين».

وطلب مصطفى «دعم العراق في الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، خاصة في إطار المؤتمر المزمع عقده في نيويورك».

وتناول الاتصال أيضاً، وفق البيان، «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وفي العاصمة العراقية بغداد، اعتبر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أن نجاح تنظيم عقد مؤتمر القمة العربية الاعتيادية والقمة العربية التنموية في العاصمة بغداد سيكون نصراً سياسياً وأمنياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن السوداني أجرى زيارة إلى مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية، تابع خلالها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في العاصمة بغداد الشهر الجاري.

وأشاد السوداني بـ«جهود الأجهزة الأمنية التي تقدم أداء استثنائياً في جميع الظروف» مشيراً إلى «الخطط التي أعدتها الأجهزة الأمنية المرافقة لانعقاد القمة العربية الاعتيادية والقمة العربية التنموية في العاصمة بغداد» وأكد أن «نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وأمنياً».

ووجه بـ«ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لتأمين هذا الحدث المهم والحرص على إنجاح تنظيم القمة وتقديم أفضل صورة عن العراق» مشيراً إلى أن «القمة التنموية ستعزز فرص الاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وهو أحد أبرز أهدافنا».

جدول الأعمال

ووفق جدول أعمال القمة العربية المتوقع انعقادها في بغداد في 17 أيار/ مايو الجاري، فإن أعمال المؤتمر ستبدأ من 12 أيار/ مايو الجاري ولغاية 17 أيار/ مايو.

ففي 12 أيار/ مايو سيكون هناك اجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في فندق «موفينبك» في «المنطقة الخضراء» الدولية شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.

وفي اليوم التالي سيضم فندق «موفينبك» اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،

ومن المقرر بعده أن يجتمع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في الفندق ذاته.

وحسب جدول الأعمال، فإنه في 15 أيار/ مايو سيجتمع وزراء الخارجية في الاجتماع التحضيري للقمة في القصر الحكومي داخل «المنطقة الخضراء» على أن ينطلق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ(34) في 17 أيار/ مايو الجاري.