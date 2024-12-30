وزير الخارجية: العراق حريص على عودة البعثة الدبلوماسية إلى دمشق

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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
بغداد: قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الاثنين إن الوزير فؤاد حسين أبلغ نظيره السوري أسعد حسن الشيباني بأن العراق حريص على إعادة بعثته الدبلوماسية إلى العاصمة السورية دمشق.
(رويترز)
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